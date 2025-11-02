TheTrenches (TRENCHES) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00720189$ 0.00720189 $ 0.00720189 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.67% Prisændring (1D) -0.84% Prisændring (7D) -1.59% Prisændring (7D) -1.59%

TheTrenches (TRENCHES) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TRENCHES handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TRENCHESs højeste pris nogensinde er $ 0.00720189, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TRENCHES har ændret sig med -0.67% i løbet af den sidste time, -0.84% i løbet af 24 timer og -1.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TheTrenches (TRENCHES) Markedsinformation

Markedsværdi $ 143.75K$ 143.75K $ 143.75K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 143.75K$ 143.75K $ 143.75K Cirkulationsforsyning 999.86M 999.86M 999.86M Samlet Udbud 999,857,910.697481 999,857,910.697481 999,857,910.697481

Den nuværende markedsværdi på TheTrenches er $ 143.75K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TRENCHES er 999.86M, med et samlet udbud på 999857910.697481. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 143.75K.