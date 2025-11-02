Tema (TEMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.062646$ 0.062646 $ 0.062646 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -3.27% Prisændring (1D) -6.20% Prisændring (7D) -4.44% Prisændring (7D) -4.44%

Tema (TEMA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TEMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TEMAs højeste pris nogensinde er $ 0.062646, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TEMA har ændret sig med -3.27% i løbet af den sidste time, -6.20% i løbet af 24 timer og -4.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tema (TEMA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 135.63K$ 135.63K $ 135.63K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 135.63K$ 135.63K $ 135.63K Cirkulationsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Samlet Udbud 999,951,193.513278 999,951,193.513278 999,951,193.513278

Den nuværende markedsværdi på Tema er $ 135.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TEMA er 999.95M, med et samlet udbud på 999951193.513278. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 135.63K.