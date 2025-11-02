UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Tema pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid TEMA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TEMA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Tema pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid TEMA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TEMA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TEMA

TEMA Prisinfo

Hvad er TEMA

TEMA Officiel hjemmeside

TEMA Tokenomics

TEMA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Tema Logo

Tema Pris (TEMA)

Ikke noteret

1 TEMA til USD direkte pris:

$0.00013729
$0.00013729$0.00013729
-2.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Tema (TEMA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:55:19 (UTC+8)

Tema (TEMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.062646
$ 0.062646$ 0.062646

$ 0
$ 0$ 0

-3.27%

-6.20%

-4.44%

-4.44%

Tema (TEMA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TEMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TEMAs højeste pris nogensinde er $ 0.062646, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TEMA har ændret sig med -3.27% i løbet af den sidste time, -6.20% i løbet af 24 timer og -4.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tema (TEMA) Markedsinformation

$ 135.63K
$ 135.63K$ 135.63K

--
----

$ 135.63K
$ 135.63K$ 135.63K

999.95M
999.95M 999.95M

999,951,193.513278
999,951,193.513278 999,951,193.513278

Den nuværende markedsværdi på Tema er $ 135.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TEMA er 999.95M, med et samlet udbud på 999951193.513278. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 135.63K.

Tema (TEMA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Tema til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Tema til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Tema til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Tema til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-6.20%
30 dage$ 0+0.36%
60 dage$ 0-42.81%
90 dage$ 0--

Hvad er Tema (TEMA)

$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience.

By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience.

Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem.

The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges.

Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Tema (TEMA) Ressource

Officiel hjemmeside

Tema Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Tema (TEMA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Tema (TEMA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Tema.

Tjek Tema prisprediktion nu!

TEMA til lokale valutaer

Tema (TEMA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Tema (TEMA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TEMA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Tema (TEMA)

Hvor meget er Tema (TEMA) værd i dag?
Den direkte TEMA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TEMA til USD pris?
Den aktuelle pris på TEMAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Tema?
Markedsværdien for TEMA er $ 135.63K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TEMA?
Den cirkulerende forsyning af TEMA er 999.95M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TEMA?
TEMA opnåede en ATH-pris på 0.062646 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TEMA?
TEMA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for TEMA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TEMA er -- USD.
Bliver TEMA højere i år?
TEMA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TEMA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:55:19 (UTC+8)

Tema (TEMA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,965.54
$109,965.54$109,965.54

-0.29%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.75
$3,866.75$3,866.75

-0.73%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02766
$0.02766$0.02766

-7.95%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.16
$185.16$185.16

-0.67%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,965.54
$109,965.54$109,965.54

-0.29%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.75
$3,866.75$3,866.75

-0.73%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.16
$185.16$185.16

-0.67%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.36
$71.36$71.36

+0.63%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.916
$19.916$19.916

+4.23%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07420
$0.07420$0.07420

+48.40%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0038915
$0.0038915$0.0038915

+90.78%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005443
$0.00005443$0.00005443

+85.01%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000296
$0.000296$0.000296

+73.09%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%