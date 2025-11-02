teleBTC (TELEBTC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 109,513 $ 109,513 $ 109,513 24H lav $ 110,652 $ 110,652 $ 110,652 24H høj 24H lav $ 109,513$ 109,513 $ 109,513 24H høj $ 110,652$ 110,652 $ 110,652 All Time High $ 129,019$ 129,019 $ 129,019 Laveste pris $ 0.00001207$ 0.00001207 $ 0.00001207 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) +0.32% Prisændring (7D) -1.35% Prisændring (7D) -1.35%

teleBTC (TELEBTC) realtidsprisen er $110,057. I løbet af de sidste 24 timer har TELEBTC handlet mellem et lavpunkt på $ 109,513 og et højdepunkt på $ 110,652, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TELEBTCs højeste pris nogensinde er $ 129,019, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001207.

Når det gælder kortsigtet performance, TELEBTC har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, +0.32% i løbet af 24 timer og -1.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

teleBTC (TELEBTC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 456.77K$ 456.77K $ 456.77K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 442.94K$ 442.94K $ 442.94K Cirkulationsforsyning 4.15 4.15 4.15 Samlet Udbud 4.02428096 4.02428096 4.02428096

Den nuværende markedsværdi på teleBTC er $ 456.77K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TELEBTC er 4.15, med et samlet udbud på 4.02428096. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 442.94K.