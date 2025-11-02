Taboshi (TABOSHI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 14.43 $ 14.43 $ 14.43 24H lav $ 15.01 $ 15.01 $ 15.01 24H høj 24H lav $ 14.43$ 14.43 $ 14.43 24H høj $ 15.01$ 15.01 $ 15.01 All Time High $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 Laveste pris $ 12.53$ 12.53 $ 12.53 Prisændring (1H) +2.59% Prisændring (1D) -0.12% Prisændring (7D) +7.91% Prisændring (7D) +7.91%

Taboshi (TABOSHI) realtidsprisen er $14.83. I løbet af de sidste 24 timer har TABOSHI handlet mellem et lavpunkt på $ 14.43 og et højdepunkt på $ 15.01, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TABOSHIs højeste pris nogensinde er $ 47.25, mens den laveste pris nogensinde er $ 12.53.

Når det gælder kortsigtet performance, TABOSHI har ændret sig med +2.59% i løbet af den sidste time, -0.12% i løbet af 24 timer og +7.91% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Taboshi (TABOSHI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 813.75K$ 813.75K $ 813.75K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Cirkulationsforsyning 54.95K 54.95K 54.95K Samlet Udbud 185,964.0 185,964.0 185,964.0

Den nuværende markedsværdi på Taboshi er $ 813.75K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TABOSHI er 54.95K, med et samlet udbud på 185964.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.75M.