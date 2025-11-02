Taboo (TABOO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.063936$ 0.063936 $ 0.063936 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.34% Prisændring (1D) -0.52% Prisændring (7D) -7.68% Prisændring (7D) -7.68%

Taboo (TABOO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TABOO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TABOOs højeste pris nogensinde er $ 0.063936, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TABOO har ændret sig med -0.34% i løbet af den sidste time, -0.52% i løbet af 24 timer og -7.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Taboo (TABOO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 398.14K$ 398.14K $ 398.14K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 398.14K$ 398.14K $ 398.14K Cirkulationsforsyning 9.78B 9.78B 9.78B Samlet Udbud 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

Den nuværende markedsværdi på Taboo er $ 398.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TABOO er 9.78B, med et samlet udbud på 9782678080.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 398.14K.