Synthswap (SYNTH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.113164 $ 0.113164 $ 0.113164 24H lav $ 0.115352 $ 0.115352 $ 0.115352 24H høj 24H lav $ 0.113164$ 0.113164 $ 0.113164 24H høj $ 0.115352$ 0.115352 $ 0.115352 All Time High $ 82.91$ 82.91 $ 82.91 Laveste pris $ 0.11191$ 0.11191 $ 0.11191 Prisændring (1H) +0.13% Prisændring (1D) +0.66% Prisændring (7D) -1.99% Prisændring (7D) -1.99%

Synthswap (SYNTH) realtidsprisen er $0.114362. I løbet af de sidste 24 timer har SYNTH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.113164 og et højdepunkt på $ 0.115352, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SYNTHs højeste pris nogensinde er $ 82.91, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.11191.

Når det gælder kortsigtet performance, SYNTH har ændret sig med +0.13% i løbet af den sidste time, +0.66% i løbet af 24 timer og -1.99% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Synthswap (SYNTH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 25.17K$ 25.17K $ 25.17K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 25.17K$ 25.17K $ 25.17K Cirkulationsforsyning 220.10K 220.10K 220.10K Samlet Udbud 220,096.0 220,096.0 220,096.0

Den nuværende markedsværdi på Synthswap er $ 25.17K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SYNTH er 220.10K, med et samlet udbud på 220096.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 25.17K.