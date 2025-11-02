Syncoin (SNC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 29.78 $ 29.78 $ 29.78 24H lav $ 30.0 $ 30.0 $ 30.0 24H høj 24H lav $ 29.78$ 29.78 $ 29.78 24H høj $ 30.0$ 30.0 $ 30.0 All Time High $ 31.83$ 31.83 $ 31.83 Laveste pris $ 25.03$ 25.03 $ 25.03 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) +0.42% Prisændring (7D) +1.61% Prisændring (7D) +1.61%

Syncoin (SNC) realtidsprisen er $30. I løbet af de sidste 24 timer har SNC handlet mellem et lavpunkt på $ 29.78 og et højdepunkt på $ 30.0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SNCs højeste pris nogensinde er $ 31.83, mens den laveste pris nogensinde er $ 25.03.

Når det gælder kortsigtet performance, SNC har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +0.42% i løbet af 24 timer og +1.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Syncoin (SNC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 48.54M$ 48.54M $ 48.54M Cirkulationsforsyning 40.70K 40.70K 40.70K Samlet Udbud 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

Den nuværende markedsværdi på Syncoin er $ 1.22M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SNC er 40.70K, med et samlet udbud på 1618033.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 48.54M.