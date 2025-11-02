Swash (SWASH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00179739 - $ 0.00184627
24H lav $ 0.00179739
24H høj $ 0.00184627
All Time High $ 0.95025
Laveste pris $ 0.00161107
Prisændring (1H) +0.15%
Prisændring (1D) +1.45%
Prisændring (7D) -1.08%

Swash (SWASH) realtidsprisen er $0.00184347. I løbet af de sidste 24 timer har SWASH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00179739 og et højdepunkt på $ 0.00184627, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SWASHs højeste pris nogensinde er $ 0.95025, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00161107.

Når det gælder kortsigtet performance, SWASH har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, +1.45% i løbet af 24 timer og -1.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Swash (SWASH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.83M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.84M
Cirkulationsforsyning 994.96M
Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Swash er $ 1.83M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SWASH er 994.96M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.84M.