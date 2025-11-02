UdvekslingDEX+
Den direkte Swash pris i dag er 0.00184347 USD. Følg med i realtid SWASH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SWASH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SWASH

SWASH Prisinfo

Hvad er SWASH

SWASH Officiel hjemmeside

SWASH Tokenomics

SWASH Prisprognose

Swash Logo

Swash Pris (SWASH)

Ikke noteret

$0.00184054
+1.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
Swash (SWASH) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:53:31 (UTC+8)

Swash (SWASH) Prisoplysninger (USD)

$ 0.00179739
24H lav
24H høj

+0.15%

+1.45%

-1.08%

-1.08%

Swash (SWASH) realtidsprisen er $0.00184347. I løbet af de sidste 24 timer har SWASH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00179739 og et højdepunkt på $ 0.00184627, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SWASHs højeste pris nogensinde er $ 0.95025, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00161107.

Når det gælder kortsigtet performance, SWASH har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, +1.45% i løbet af 24 timer og -1.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Swash (SWASH) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Swash er $ 1.83M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SWASH er 994.96M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.84M.

Swash (SWASH) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Swash til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Swash til USD $ -0.0001800509.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Swash til USD $ -0.0006276676.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Swash til USD $ -0.001422654337849186.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.45%
30 dage$ -0.0001800509-9.76%
60 dage$ -0.0006276676-34.04%
90 dage$ -0.001422654337849186-43.55%

Hvad er Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Swash (SWASH) Ressource

Officiel hjemmeside

Swash Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Swash (SWASH) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Swash (SWASH) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Swash.

Tjek Swash prisprediktion nu!

SWASH til lokale valutaer

Swash (SWASH) Tokenomics

At forstå tokenomics for Swash (SWASH) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SWASH Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Swash (SWASH)

Hvor meget er Swash (SWASH) værd i dag?
Den direkte SWASH pris i USD er 0.00184347 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SWASH til USD pris?
Den aktuelle pris på SWASHtil USD er $ 0.00184347. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Swash?
Markedsværdien for SWASH er $ 1.83M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SWASH?
Den cirkulerende forsyning af SWASH er 994.96M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SWASH?
SWASH opnåede en ATH-pris på 0.95025 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SWASH?
SWASH så en ATL-pris på 0.00161107 USD.
Hvad er handelsvolumen for SWASH?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SWASH er -- USD.
Bliver SWASH højere i år?
SWASH kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SWASH prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:53:31 (UTC+8)

Swash (SWASH) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

