Sus (SUS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001678 $ 0.00001678 $ 0.00001678 24H lav $ 0.00001712 $ 0.00001712 $ 0.00001712 24H høj 24H lav $ 0.00001678$ 0.00001678 $ 0.00001678 24H høj $ 0.00001712$ 0.00001712 $ 0.00001712 All Time High $ 0.00493113$ 0.00493113 $ 0.00493113 Laveste pris $ 0.00001665$ 0.00001665 $ 0.00001665 Prisændring (1H) +1.53% Prisændring (1D) +0.36% Prisændring (7D) -14.77% Prisændring (7D) -14.77%

Sus (SUS) realtidsprisen er $0.00001714. I løbet af de sidste 24 timer har SUS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001678 og et højdepunkt på $ 0.00001712, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SUSs højeste pris nogensinde er $ 0.00493113, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001665.

Når det gælder kortsigtet performance, SUS har ændret sig med +1.53% i løbet af den sidste time, +0.36% i løbet af 24 timer og -14.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sus (SUS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K Cirkulationsforsyning 999.66M 999.66M 999.66M Samlet Udbud 999,656,220.854412 999,656,220.854412 999,656,220.854412

Den nuværende markedsværdi på Sus er $ 17.14K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SUS er 999.66M, med et samlet udbud på 999656220.854412. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.14K.