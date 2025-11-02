SURVIVE (SURVIVE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00065775$ 0.00065775 $ 0.00065775 Laveste pris $ 0.000011$ 0.000011 $ 0.000011 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +3.54% Prisændring (7D) +3.54%

SURVIVE (SURVIVE) realtidsprisen er $0.00001235. I løbet af de sidste 24 timer har SURVIVE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SURVIVEs højeste pris nogensinde er $ 0.00065775, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000011.

Når det gælder kortsigtet performance, SURVIVE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +3.54% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SURVIVE (SURVIVE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K Cirkulationsforsyning 999.40M 999.40M 999.40M Samlet Udbud 999,398,444.655893 999,398,444.655893 999,398,444.655893

Den nuværende markedsværdi på SURVIVE er $ 12.34K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SURVIVE er 999.40M, med et samlet udbud på 999398444.655893. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.34K.