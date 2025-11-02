SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 24H lav $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 24H høj 24H lav $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 24H høj $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 All Time High $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Laveste pris $ 0.938938$ 0.938938 $ 0.938938 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) +0.03% Prisændring (7D) -0.03% Prisændring (7D) -0.03%

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) realtidsprisen er $1.043. I løbet af de sidste 24 timer har SSUPERUSD handlet mellem et lavpunkt på $ 1.038 og et højdepunkt på $ 1.058, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SSUPERUSDs højeste pris nogensinde er $ 1.11, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.938938.

Når det gælder kortsigtet performance, SSUPERUSD har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.03% i løbet af 24 timer og -0.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Cirkulationsforsyning 3.26M 3.26M 3.26M Samlet Udbud 3,263,631.32252 3,263,631.32252 3,263,631.32252

Den nuværende markedsværdi på SuperReturn sSuperUSD er $ 3.41M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SSUPERUSD er 3.26M, med et samlet udbud på 3263631.32252. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.41M.