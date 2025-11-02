SULLY (SULLY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00018639 $ 0.00018639 $ 0.00018639 24H lav $ 0.00023257 $ 0.00023257 $ 0.00023257 24H høj 24H lav $ 0.00018639$ 0.00018639 $ 0.00018639 24H høj $ 0.00023257$ 0.00023257 $ 0.00023257 All Time High $ 0.00134211$ 0.00134211 $ 0.00134211 Laveste pris $ 0.0001552$ 0.0001552 $ 0.0001552 Prisændring (1H) -0.08% Prisændring (1D) -18.17% Prisændring (7D) +19.75% Prisændring (7D) +19.75%

SULLY (SULLY) realtidsprisen er $0.00018934. I løbet af de sidste 24 timer har SULLY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00018639 og et højdepunkt på $ 0.00023257, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SULLYs højeste pris nogensinde er $ 0.00134211, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0001552.

Når det gælder kortsigtet performance, SULLY har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, -18.17% i løbet af 24 timer og +19.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SULLY (SULLY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 160.86K$ 160.86K $ 160.86K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 160.86K$ 160.86K $ 160.86K Cirkulationsforsyning 849.84M 849.84M 849.84M Samlet Udbud 849,843,238.829795 849,843,238.829795 849,843,238.829795

Den nuværende markedsværdi på SULLY er $ 160.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SULLY er 849.84M, med et samlet udbud på 849843238.829795. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 160.86K.