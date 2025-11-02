Streme (STREME) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -8.10% Prisændring (1D) -10.83% Prisændring (7D) -20.41% Prisændring (7D) -20.41%

Streme (STREME) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har STREME handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STREMEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, STREME har ændret sig med -8.10% i løbet af den sidste time, -10.83% i løbet af 24 timer og -20.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Streme (STREME) Markedsinformation

Markedsværdi $ 406.40K$ 406.40K $ 406.40K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 406.35K$ 406.35K $ 406.35K Cirkulationsforsyning 94.63B 94.63B 94.63B Samlet Udbud 94,619,474,884.84474 94,619,474,884.84474 94,619,474,884.84474

Den nuværende markedsværdi på Streme er $ 406.40K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STREME er 94.63B, med et samlet udbud på 94619474884.84474. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 406.35K.