Stork (SMS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001116 24H lav $ 0.00001116 24H høj $ 0.00001116 All Time High $ 0.00035121 Laveste pris $ 0.00001029 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) -0.60%

Stork (SMS) realtidsprisen er $0.00001116. I løbet af de sidste 24 timer har SMS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001116 og et højdepunkt på $ 0.00001116, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SMSs højeste pris nogensinde er $ 0.00035121, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001029.

Når det gælder kortsigtet performance, SMS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og -0.60% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Stork (SMS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.13K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.13K Cirkulationsforsyning 997.60M Samlet Udbud 997,597,587.550982

Den nuværende markedsværdi på Stork er $ 11.13K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SMS er 997.60M, med et samlet udbud på 997597587.550982. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.13K.