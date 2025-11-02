Stonks (STNK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 13.96 $ 13.96 $ 13.96 24H lav $ 16.63 $ 16.63 $ 16.63 24H høj 24H lav $ 13.96$ 13.96 $ 13.96 24H høj $ 16.63$ 16.63 $ 16.63 All Time High $ 370.17$ 370.17 $ 370.17 Laveste pris $ 7.81$ 7.81 $ 7.81 Prisændring (1H) -0.51% Prisændring (1D) +16.79% Prisændring (7D) -1.41% Prisændring (7D) -1.41%

Stonks (STNK) realtidsprisen er $16.31. I løbet af de sidste 24 timer har STNK handlet mellem et lavpunkt på $ 13.96 og et højdepunkt på $ 16.63, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STNKs højeste pris nogensinde er $ 370.17, mens den laveste pris nogensinde er $ 7.81.

Når det gælder kortsigtet performance, STNK har ændret sig med -0.51% i løbet af den sidste time, +16.79% i løbet af 24 timer og -1.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Stonks (STNK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.45M$ 9.45M $ 9.45M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.45M$ 9.45M $ 9.45M Cirkulationsforsyning 581.91K 581.91K 581.91K Samlet Udbud 581,910.364374484 581,910.364374484 581,910.364374484

Den nuværende markedsværdi på Stonks er $ 9.45M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STNK er 581.91K, med et samlet udbud på 581910.364374484. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.45M.