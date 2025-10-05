Stockify (STK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00002486 $ 0.00002486 $ 0.00002486 24H lav $ 0.00002613 $ 0.00002613 $ 0.00002613 24H høj 24H lav $ 0.00002486$ 0.00002486 $ 0.00002486 24H høj $ 0.00002613$ 0.00002613 $ 0.00002613 All Time High $ 0.00073727$ 0.00073727 $ 0.00073727 Laveste pris $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 Prisændring (1H) -0.43% Prisændring (1D) -2.25% Prisændring (7D) -0.21% Prisændring (7D) -0.21%

Stockify (STK) realtidsprisen er $0.00002504. I løbet af de sidste 24 timer har STK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00002486 og et højdepunkt på $ 0.00002613, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STKs højeste pris nogensinde er $ 0.00073727, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000235.

Når det gælder kortsigtet performance, STK har ændret sig med -0.43% i løbet af den sidste time, -2.25% i løbet af 24 timer og -0.21% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Stockify (STK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 25.02K$ 25.02K $ 25.02K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 25.02K$ 25.02K $ 25.02K Cirkulationsforsyning 999.34M 999.34M 999.34M Samlet Udbud 999,339,067.496904 999,339,067.496904 999,339,067.496904

Den nuværende markedsværdi på Stockify er $ 25.02K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STK er 999.34M, med et samlet udbud på 999339067.496904. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 25.02K.