Steam22 (STM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.114288 $ 0.114288 $ 0.114288 24H lav $ 0.11638 $ 0.11638 $ 0.11638 24H høj 24H lav $ 0.114288$ 0.114288 $ 0.114288 24H høj $ 0.11638$ 0.11638 $ 0.11638 All Time High $ 0.120427$ 0.120427 $ 0.120427 Laveste pris $ 0.01789341$ 0.01789341 $ 0.01789341 Prisændring (1H) -0.15% Prisændring (1D) +0.46% Prisændring (7D) +6.32% Prisændring (7D) +6.32%

Steam22 (STM) realtidsprisen er $0.114812. I løbet af de sidste 24 timer har STM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.114288 og et højdepunkt på $ 0.11638, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STMs højeste pris nogensinde er $ 0.120427, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01789341.

Når det gælder kortsigtet performance, STM har ændret sig med -0.15% i løbet af den sidste time, +0.46% i løbet af 24 timer og +6.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Steam22 (STM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Steam22 er $ 11.48M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STM er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.48M.