Den direkte Steam22 pris i dag er 0.114812 USD. Følg med i realtid STM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Steam22 pris i dag er 0.114812 USD. Følg med i realtid STM til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STM prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Steam22 Pris (STM)

1 STM til USD direkte pris:

$0.114828
+0.40%1D
Steam22 (STM) Live prisdiagram
Steam22 (STM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.114288
24H lav
$ 0.11638
24H høj

$ 0.114288
$ 0.11638
$ 0.120427
$ 0.01789341
-0.15%

+0.46%

+6.32%

+6.32%

Steam22 (STM) realtidsprisen er $0.114812. I løbet af de sidste 24 timer har STM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.114288 og et højdepunkt på $ 0.11638, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STMs højeste pris nogensinde er $ 0.120427, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01789341.

Når det gælder kortsigtet performance, STM har ændret sig med -0.15% i løbet af den sidste time, +0.46% i løbet af 24 timer og +6.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Steam22 (STM) Markedsinformation

$ 11.48M
--
$ 11.48M
100.00M
100,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Steam22 er $ 11.48M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STM er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.48M.

Steam22 (STM) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Steam22 til USD $ +0.0005237.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Steam22 til USD $ +0.0307540819.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Steam22 til USD $ +0.0484284938.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Steam22 til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0005237+0.46%
30 dage$ +0.0307540819+26.79%
60 dage$ +0.0484284938+42.18%
90 dage$ 0--

Hvad er Steam22 (STM)

Steam22: Steam Token is engineered to disrupt this entrenched system by delivering the first fully on-chain sportsbook designed around provable fairness, non-custodial bankrolls, and a gamified rewards economy that keeps players engaged year-round. By leveraging blockchain transparency, decentralized oracles, and smart contract automation, Steam22 offers instant or near-instant settlements, ensures that players keep control of their funds until a bet is placed, and rewards community engagement through a dual-token system.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Steam22 (STM) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Steam22 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Steam22 (STM) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Steam22 (STM) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Steam22.

Tjek Steam22 prisprediktion nu!

STM til lokale valutaer

Steam22 (STM) Tokenomics

At forstå tokenomics for Steam22 (STM) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om STM Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Steam22 (STM)

Hvor meget er Steam22 (STM) værd i dag?
Den direkte STM pris i USD er 0.114812 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle STM til USD pris?
Den aktuelle pris på STMtil USD er $ 0.114812. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Steam22?
Markedsværdien for STM er $ 11.48M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af STM?
Den cirkulerende forsyning af STM er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på STM?
STM opnåede en ATH-pris på 0.120427 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på STM?
STM så en ATL-pris på 0.01789341 USD.
Hvad er handelsvolumen for STM?
Direkte 24-timers handelsvolumen for STM er -- USD.
Bliver STM højere i år?
STM kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se STM prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

