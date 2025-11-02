Stakecube (SCC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00330626 24H lav $ 0.00591621 24H høj All Time High $ 3.64 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.03% Prisændring (1D) -1.77% Prisændring (7D) -19.89%

Stakecube (SCC) realtidsprisen er $0.00547859. I løbet af de sidste 24 timer har SCC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00330626 og et højdepunkt på $ 0.00591621, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SCCs højeste pris nogensinde er $ 3.64, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SCC har ændret sig med -0.03% i løbet af den sidste time, -1.77% i løbet af 24 timer og -19.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Stakecube (SCC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 89.52K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 89.55K Cirkulationsforsyning 16.34M Samlet Udbud 16,345,321.91163954

Den nuværende markedsværdi på Stakecube er $ 89.52K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SCC er 16.34M, med et samlet udbud på 16345321.91163954. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 89.55K.