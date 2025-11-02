Stable Coin (SBC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.999376 24H lav $ 1.001 24H høj All Time High $ 1.005 Laveste pris $ 0.997888 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) +0.01% Prisændring (7D) -0.00%

Stable Coin (SBC) realtidsprisen er $0.999852. I løbet af de sidste 24 timer har SBC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.999376 og et højdepunkt på $ 1.001, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SBCs højeste pris nogensinde er $ 1.005, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.997888.

Når det gælder kortsigtet performance, SBC har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, +0.01% i løbet af 24 timer og -0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Stable Coin (SBC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.30M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.30M Cirkulationsforsyning 3.30M Samlet Udbud 3,298,165.248857

Den nuværende markedsværdi på Stable Coin er $ 3.30M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SBC er 3.30M, med et samlet udbud på 3298165.248857. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.30M.