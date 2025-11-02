stabble (STB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00609871 $ 0.00609871 $ 0.00609871 24H lav $ 0.00616997 $ 0.00616997 $ 0.00616997 24H høj 24H lav $ 0.00609871$ 0.00609871 $ 0.00609871 24H høj $ 0.00616997$ 0.00616997 $ 0.00616997 All Time High $ 0.04127941$ 0.04127941 $ 0.04127941 Laveste pris $ 0.00301014$ 0.00301014 $ 0.00301014 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -0.20% Prisændring (7D) -4.79% Prisændring (7D) -4.79%

stabble (STB) realtidsprisen er $0.00611793. I løbet af de sidste 24 timer har STB handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00609871 og et højdepunkt på $ 0.00616997, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STBs højeste pris nogensinde er $ 0.04127941, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00301014.

Når det gælder kortsigtet performance, STB har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -0.20% i løbet af 24 timer og -4.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

stabble (STB) Markedsinformation

Markedsværdi $ 604.44K$ 604.44K $ 604.44K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Cirkulationsforsyning 98.80M 98.80M 98.80M Samlet Udbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på stabble er $ 604.44K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STB er 98.80M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.06M.