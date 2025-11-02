Squill (SQUILL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.11237 24H lav $ 0.11491 24H høj Laveste pris $ 0.069945 All Time High $ 0.523435 Prisændring (1H) +0.08% Prisændring (1D) +1.64% Prisændring (7D) -5.63%

Squill (SQUILL) realtidsprisen er $0.114211. I løbet af de sidste 24 timer har SQUILL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.11237 og et højdepunkt på $ 0.11491, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SQUILLs højeste pris nogensinde er $ 0.523435, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.069945.

Når det gælder kortsigtet performance, SQUILL har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, +1.64% i løbet af 24 timer og -5.63% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Squill (SQUILL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 404.61K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.14M Cirkulationsforsyning 3.54M Samlet Udbud 10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Squill er $ 404.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SQUILL er 3.54M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.14M.