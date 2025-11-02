SPX6969 (SPX6969) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00026759 24H lav $ 0.00028777 24H høj All Time High $ 0.00302399 Laveste pris $ 0.000182 Prisændring (1H) -0.54% Prisændring (1D) +4.77% Prisændring (7D) -3.59%

SPX6969 (SPX6969) realtidsprisen er $0.00028595. I løbet af de sidste 24 timer har SPX6969 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00026759 og et højdepunkt på $ 0.00028777, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPX6969s højeste pris nogensinde er $ 0.00302399, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000182.

Når det gælder kortsigtet performance, SPX6969 har ændret sig med -0.54% i løbet af den sidste time, +4.77% i løbet af 24 timer og -3.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SPX6969 (SPX6969) Markedsinformation

Markedsværdi $ 285.95K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 285.95K Cirkulationsforsyning 1000.00M Samlet Udbud 999,998,558.985069

Den nuværende markedsværdi på SPX6969 er $ 285.95K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPX6969 er 1000.00M, med et samlet udbud på 999998558.985069. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 285.95K.