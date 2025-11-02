UdvekslingDEX+
Den direkte SPX6969 pris i dag er 0.00028595 USD. Følg med i realtid SPX6969 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPX6969 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

$0.00028595
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:48:41 (UTC+8)

SPX6969 (SPX6969) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00026759
24H lav
$ 0.00028777
24H høj

$ 0.00026759
$ 0.00028777
$ 0.00302399
$ 0.000182
SPX6969 (SPX6969) realtidsprisen er $0.00028595. I løbet af de sidste 24 timer har SPX6969 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00026759 og et højdepunkt på $ 0.00028777, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPX6969s højeste pris nogensinde er $ 0.00302399, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000182.

Når det gælder kortsigtet performance, SPX6969 har ændret sig med -0.54% i løbet af den sidste time, +4.77% i løbet af 24 timer og -3.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SPX6969 (SPX6969) Markedsinformation

$ 285.95K
--
$ 285.95K
1000.00M
999,998,558.985069
Den nuværende markedsværdi på SPX6969 er $ 285.95K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPX6969 er 1000.00M, med et samlet udbud på 999998558.985069. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 285.95K.

SPX6969 (SPX6969) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af SPX6969 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af SPX6969 til USD $ -0.0001301653.
I de sidste 60 dage var prisændringen af SPX6969 til USD $ -0.0001570903.
I de sidste 90 dage var prisændringen af SPX6969 til USD $ -0.0009513699487574627.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+4.77%
30 dage$ -0.0001301653-45.52%
60 dage$ -0.0001570903-54.93%
90 dage$ -0.0009513699487574627-76.88%

Hvad er SPX6969 (SPX6969)

SPX6969 is a meme-inspired cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to blend humor, community engagement, and innovative approaches to challenge traditional financial markets. Positioned as a cultural glitch in the crypto universe, SPX6969 focuses on creating a decentralized community of traders and meme creators. The roadmap includes phases of growth through viral marketing campaigns, influencer partnerships, and the introduction of utilities like NFTs and staking pools. SPX6969 stands out by offering a fun and dynamic approach to cryptocurrency trading, encouraging participants to explore new possibilities within the digital finance

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

SPX6969 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SPX6969 (SPX6969) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SPX6969 (SPX6969) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SPX6969.

Tjek SPX6969 prisprediktion nu!

SPX6969 (SPX6969) Tokenomics

At forstå tokenomics for SPX6969 (SPX6969) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPX6969 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om SPX6969 (SPX6969)

Hvor meget er SPX6969 (SPX6969) værd i dag?
Den direkte SPX6969 pris i USD er 0.00028595 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SPX6969 til USD pris?
Den aktuelle pris på SPX6969til USD er $ 0.00028595. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SPX6969?
Markedsværdien for SPX6969 er $ 285.95K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SPX6969?
Den cirkulerende forsyning af SPX6969 er 1000.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPX6969?
SPX6969 opnåede en ATH-pris på 0.00302399 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPX6969?
SPX6969 så en ATL-pris på 0.000182 USD.
Hvad er handelsvolumen for SPX6969?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SPX6969 er -- USD.
Bliver SPX6969 højere i år?
SPX6969 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPX6969 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:48:41 (UTC+8)

SPX6969 (SPX6969) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

