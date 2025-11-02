UdvekslingDEX+
Den direkte SPLASH pris i dag er 0.01452656 USD. Følg med i realtid SPLASH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPLASH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

SPLASH Pris (SPLASH)

$0.01452656
+0.20%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:48:21 (UTC+8)

SPLASH (SPLASH) Prisoplysninger (USD)

$ 0.01445171
24H lav
$ 0.01454075
24H høj

$ 0.01445171
$ 0.01454075
$ 0.051178
$ 0.00494731
SPLASH (SPLASH) realtidsprisen er $0.01452656. I løbet af de sidste 24 timer har SPLASH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01445171 og et højdepunkt på $ 0.01454075, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPLASHs højeste pris nogensinde er $ 0.051178, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00494731.

Når det gælder kortsigtet performance, SPLASH har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.23% i løbet af 24 timer og -9.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SPLASH (SPLASH) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på SPLASH er $ 145.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPLASH er 10.00M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 145.27K.

SPLASH (SPLASH) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af SPLASH til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af SPLASH til USD $ +0.0068582025.
I de sidste 60 dage var prisændringen af SPLASH til USD $ -0.0018647672.
I de sidste 90 dage var prisændringen af SPLASH til USD $ -0.014296216947503896.

Hvad er SPLASH (SPLASH)

SPLASH is a decentralized token built on the XRP Ledger (XRPL), designed as a liquidity-first experiment that strategically connects to the token $DROP. The project explores the power of automated market makers (AMMs) and arbitrage bots by seeding deep liquidity across SPLASH/DROP and SPLASH/XRP pools. At launch, 60% of the SPLASH supply was injected into the DROP/SPLASH pool alongside DROP worth approximately $30,000. The pairing leverages automated arbitrage opportunities to generate buy pressure across both assets.

Instead of following a conventional market-first approach with hype and promotion, SPLASH flips the model by prioritizing liquidity setup. The project aims to test how volume, visibility, and price action can be driven through market mechanics rather than manual trading. The core idea is that as DROP increases in value, arbitrage bots will buy SPLASH to balance the pools, creating a symbiotic relationship. This feedback loop benefits both tokens, helping to stabilize volatility while building stronger price floors.

SPLASH serves as a live case study in how deep liquidity design can support price discovery, reduce volatility, and organically grow volume and visibility on-chain.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Hvor meget vil SPLASH (SPLASH) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SPLASH (SPLASH) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SPLASH.

Tjek SPLASH prisprediktion nu!

SPLASH til lokale valutaer

SPLASH (SPLASH) Tokenomics

At forstå tokenomics for SPLASH (SPLASH) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPLASH Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om SPLASH (SPLASH)

Hvor meget er SPLASH (SPLASH) værd i dag?
Den direkte SPLASH pris i USD er 0.01452656 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SPLASH til USD pris?
Den aktuelle pris på SPLASHtil USD er $ 0.01452656. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SPLASH?
Markedsværdien for SPLASH er $ 145.26K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SPLASH?
Den cirkulerende forsyning af SPLASH er 10.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPLASH?
SPLASH opnåede en ATH-pris på 0.051178 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPLASH?
SPLASH så en ATL-pris på 0.00494731 USD.
Hvad er handelsvolumen for SPLASH?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SPLASH er -- USD.
Bliver SPLASH højere i år?
SPLASH kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPLASH prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

