Den direkte SPICE pris i dag er 0.00001103 USD. Følg med i realtid SPICE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SPICE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SPICE

SPICE Prisinfo

Hvad er SPICE

SPICE Whitepaper

SPICE Officiel hjemmeside

SPICE Tokenomics

SPICE Prisprognose

SPICE Pris (SPICE)

Ikke noteret

1 SPICE til USD direkte pris:

--
----
-5.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
SPICE (SPICE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:48:03 (UTC+8)

SPICE (SPICE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000957
$ 0.00000957$ 0.00000957
24H lav
$ 0.00001205
$ 0.00001205$ 0.00001205
24H høj

$ 0.00000957
$ 0.00000957$ 0.00000957

$ 0.00001205
$ 0.00001205$ 0.00001205

$ 0.00058222
$ 0.00058222$ 0.00058222

$ 0.00000957
$ 0.00000957$ 0.00000957

+5.36%

-6.16%

-9.51%

-9.51%

SPICE (SPICE) realtidsprisen er $0.00001103. I løbet af de sidste 24 timer har SPICE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000957 og et højdepunkt på $ 0.00001205, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPICEs højeste pris nogensinde er $ 0.00058222, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000957.

Når det gælder kortsigtet performance, SPICE har ændret sig med +5.36% i løbet af den sidste time, -6.16% i løbet af 24 timer og -9.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SPICE (SPICE) Markedsinformation

$ 184.25K
$ 184.25K$ 184.25K

--
----

$ 760.19K
$ 760.19K$ 760.19K

16.83B
16.83B 16.83B

69,419,656,524.86246
69,419,656,524.86246 69,419,656,524.86246

Den nuværende markedsværdi på SPICE er $ 184.25K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPICE er 16.83B, med et samlet udbud på 69419656524.86246. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 760.19K.

SPICE (SPICE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af SPICE til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af SPICE til USD $ -0.0000053897.
I de sidste 60 dage var prisændringen af SPICE til USD $ -0.0000051113.
I de sidste 90 dage var prisændringen af SPICE til USD $ -0.00002383111178762029.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-6.16%
30 dage$ -0.0000053897-48.86%
60 dage$ -0.0000051113-46.34%
90 dage$ -0.00002383111178762029-68.36%

Hvad er SPICE (SPICE)

$SPICE is the lifeblood of the Lowlife Forms Gameverse—a degen-friendly, action-packed universe where gaming, AI, and crypto meme culture collide. Powered by Right Trigger Entertainment’s real AAA gaming expertise, $SPICE fuels in-game economies, governance, and a new frontier of AI-driven content creation. Our flagship game, Lowlife Forms, isn’t just a massively modular sci-fi RPG shooter—it’s a full-blown web3 gaming 'Cult.' AI will be the backbone of creative exploration, NPC behaviors, and user-asset production, making entertainment more immersive than ever and forever blending the distinction between player and creator. This isn’t just a game. It’s a movement. Welcome to the future of gaming, fueled by $SPICE.

$SPICE powers the entire Lowlife Forms gameverse economy while being the key to its governance and the anchor of the Lowlife degen community.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

SPICE (SPICE) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

SPICE Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SPICE (SPICE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SPICE (SPICE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SPICE.

Tjek SPICE prisprediktion nu!

SPICE til lokale valutaer

SPICE (SPICE) Tokenomics

At forstå tokenomics for SPICE (SPICE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SPICE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om SPICE (SPICE)

Hvor meget er SPICE (SPICE) værd i dag?
Den direkte SPICE pris i USD er 0.00001103 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SPICE til USD pris?
Den aktuelle pris på SPICEtil USD er $ 0.00001103. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SPICE?
Markedsværdien for SPICE er $ 184.25K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SPICE?
Den cirkulerende forsyning af SPICE er 16.83B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SPICE?
SPICE opnåede en ATH-pris på 0.00058222 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SPICE?
SPICE så en ATL-pris på 0.00000957 USD.
Hvad er handelsvolumen for SPICE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SPICE er -- USD.
Bliver SPICE højere i år?
SPICE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SPICE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
SPICE (SPICE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

