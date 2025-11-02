SPICE (SPICE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000957 24H lav $ 0.00001205 24H høj All Time High $ 0.00058222 Laveste pris $ 0.00000957 Prisændring (1H) +5.36% Prisændring (1D) -6.16% Prisændring (7D) -9.51%

SPICE (SPICE) realtidsprisen er $0.00001103. I løbet af de sidste 24 timer har SPICE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000957 og et højdepunkt på $ 0.00001205, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPICEs højeste pris nogensinde er $ 0.00058222, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000957.

Når det gælder kortsigtet performance, SPICE har ændret sig med +5.36% i løbet af den sidste time, -6.16% i løbet af 24 timer og -9.51% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SPICE (SPICE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 184.25K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 760.19K Cirkulationsforsyning 16.83B Samlet Udbud 69,419,656,524.86246

Den nuværende markedsværdi på SPICE er $ 184.25K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPICE er 16.83B, med et samlet udbud på 69419656524.86246. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 760.19K.