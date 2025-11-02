Speedrun (RUN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000618 $ 0.00000618 $ 0.00000618 24H lav $ 0.00000723 $ 0.00000723 $ 0.00000723 24H høj 24H lav $ 0.00000618$ 0.00000618 $ 0.00000618 24H høj $ 0.00000723$ 0.00000723 $ 0.00000723 All Time High $ 0.00429723$ 0.00429723 $ 0.00429723 Laveste pris $ 0.00000525$ 0.00000525 $ 0.00000525 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) +13.91% Prisændring (7D) +19.31% Prisændring (7D) +19.31%

Speedrun (RUN) realtidsprisen er $0.0000072. I løbet af de sidste 24 timer har RUN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000618 og et højdepunkt på $ 0.00000723, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RUNs højeste pris nogensinde er $ 0.00429723, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000525.

Når det gælder kortsigtet performance, RUN har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, +13.91% i løbet af 24 timer og +19.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Speedrun (RUN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.20K$ 7.20K $ 7.20K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.20K$ 7.20K $ 7.20K Cirkulationsforsyning 999.84M 999.84M 999.84M Samlet Udbud 999,839,217.0024183 999,839,217.0024183 999,839,217.0024183

Den nuværende markedsværdi på Speedrun er $ 7.20K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RUN er 999.84M, med et samlet udbud på 999839217.0024183. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.20K.