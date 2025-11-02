SparkDEX (SPRK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.02343271 24H høj $ 0.02418531 All Time High $ 0.04726344 Laveste pris $ 0.01998888 Prisændring (1H) +0.91% Prisændring (1D) +2.49% Prisændring (7D) -0.96%

SparkDEX (SPRK) realtidsprisen er $0.02414427. I løbet af de sidste 24 timer har SPRK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02343271 og et højdepunkt på $ 0.02418531, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPRKs højeste pris nogensinde er $ 0.04726344, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01998888.

Når det gælder kortsigtet performance, SPRK har ændret sig med +0.91% i løbet af den sidste time, +2.49% i løbet af 24 timer og -0.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SparkDEX (SPRK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.58M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 24.05M Cirkulationsforsyning 65.44M Samlet Udbud 995,930,974.0

Den nuværende markedsværdi på SparkDEX er $ 1.58M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPRK er 65.44M, med et samlet udbud på 995930974.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 24.05M.