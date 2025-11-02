Spacebucks (SBX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00324161$ 0.00324161 $ 0.00324161 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -2.69% Prisændring (1D) +7.86% Prisændring (7D) +3.02% Prisændring (7D) +3.02%

Spacebucks (SBX) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SBX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SBXs højeste pris nogensinde er $ 0.00324161, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SBX har ændret sig med -2.69% i løbet af den sidste time, +7.86% i løbet af 24 timer og +3.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Spacebucks (SBX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 482.29K$ 482.29K $ 482.29K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 482.29K$ 482.29K $ 482.29K Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Spacebucks er $ 482.29K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SBX er 1000.00M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 482.29K.