Sovryn (SOV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.149397 $ 0.149397 $ 0.149397 24H lav $ 0.157773 $ 0.157773 $ 0.157773 24H høj 24H lav $ 0.149397$ 0.149397 $ 0.149397 24H høj $ 0.157773$ 0.157773 $ 0.157773 All Time High $ 43.98$ 43.98 $ 43.98 Laveste pris $ 0.087564$ 0.087564 $ 0.087564 Prisændring (1H) +0.07% Prisændring (1D) -4.89% Prisændring (7D) +1.37% Prisændring (7D) +1.37%

Sovryn (SOV) realtidsprisen er $0.149825. I løbet af de sidste 24 timer har SOV handlet mellem et lavpunkt på $ 0.149397 og et højdepunkt på $ 0.157773, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SOVs højeste pris nogensinde er $ 43.98, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.087564.

Når det gælder kortsigtet performance, SOV har ændret sig med +0.07% i løbet af den sidste time, -4.89% i løbet af 24 timer og +1.37% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sovryn (SOV) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.47M$ 7.47M $ 7.47M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.98M$ 14.98M $ 14.98M Cirkulationsforsyning 49.83M 49.83M 49.83M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Sovryn er $ 7.47M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SOV er 49.83M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.98M.