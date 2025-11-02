UdvekslingDEX+
Den direkte sonar pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid S0X til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk S0X prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om S0X

S0X Prisinfo

Hvad er S0X

S0X Whitepaper

S0X Officiel hjemmeside

S0X Tokenomics

S0X Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

sonar Logo

sonar Pris (S0X)

Ikke noteret

1 S0X til USD direkte pris:

--
----
-2.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
sonar (S0X) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:46:46 (UTC+8)

sonar (S0X) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-2.36%

-23.20%

-23.20%

sonar (S0X) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har S0X handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. S0Xs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, S0X har ændret sig med -0.07% i løbet af den sidste time, -2.36% i løbet af 24 timer og -23.20% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

sonar (S0X) Markedsinformation

$ 27.38K
$ 27.38K$ 27.38K

--
----

$ 28.90K
$ 28.90K$ 28.90K

947.27M
947.27M 947.27M

999,943,975.492971
999,943,975.492971 999,943,975.492971

Den nuværende markedsværdi på sonar er $ 27.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af S0X er 947.27M, med et samlet udbud på 999943975.492971. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 28.90K.

sonar (S0X) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af sonar til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af sonar til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af sonar til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af sonar til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-2.36%
30 dage$ 0--
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er sonar (S0X)

SONAR – On-chain Made Simple

SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.

SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:

“What tokens are inside this wallet?”

“Who are the top holders of this contract?”

“Show me recent inflows and outflows for this address.”

The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.

Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:

Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.

Place swaps and positions through Jupiter.

Buy and sell meme tokens on Pump.fun.

This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.

SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.

Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.

In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.

With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

sonar (S0X) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

sonar Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil sonar (S0X) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine sonar (S0X) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for sonar.

Tjek sonar prisprediktion nu!

S0X til lokale valutaer

sonar (S0X) Tokenomics

At forstå tokenomics for sonar (S0X) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om S0X Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om sonar (S0X)

Hvor meget er sonar (S0X) værd i dag?
Den direkte S0X pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle S0X til USD pris?
Den aktuelle pris på S0Xtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af sonar?
Markedsværdien for S0X er $ 27.38K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af S0X?
Den cirkulerende forsyning af S0X er 947.27M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på S0X?
S0X opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på S0X?
S0X så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for S0X?
Direkte 24-timers handelsvolumen for S0X er -- USD.
Bliver S0X højere i år?
S0X kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se S0X prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:46:46 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

