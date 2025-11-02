UdvekslingDEX+
Den direkte SOLPUMP pris i dag er 0.01495391 USD. Følg med i realtid SOLPUMP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SOLPUMP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SOLPUMP

SOLPUMP Prisinfo

Hvad er SOLPUMP

SOLPUMP Whitepaper

SOLPUMP Officiel hjemmeside

SOLPUMP Tokenomics

SOLPUMP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

SOLPUMP Logo

SOLPUMP Pris (SOLPUMP)

Ikke noteret

1 SOLPUMP til USD direkte pris:

$0.01495391
$0.01495391
+9.60%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
SOLPUMP (SOLPUMP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:46:31 (UTC+8)

SOLPUMP (SOLPUMP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01344922
$ 0.01344922
24H lav
$ 0.01535093
$ 0.01535093
24H høj

$ 0.01344922
$ 0.01344922

$ 0.01535093
$ 0.01535093

$ 0.02417307
$ 0.02417307

$ 0.00712638
$ 0.00712638

+1.39%

+9.66%

-12.62%

-12.62%

SOLPUMP (SOLPUMP) realtidsprisen er $0.01495391. I løbet af de sidste 24 timer har SOLPUMP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01344922 og et højdepunkt på $ 0.01535093, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SOLPUMPs højeste pris nogensinde er $ 0.02417307, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00712638.

Når det gælder kortsigtet performance, SOLPUMP har ændret sig med +1.39% i løbet af den sidste time, +9.66% i løbet af 24 timer og -12.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SOLPUMP (SOLPUMP) Markedsinformation

$ 1.43M
$ 1.43M

--
--

$ 2.94M
$ 2.94M

93.42M
93.42M

192,304,782.281525
192,304,782.281525

Den nuværende markedsværdi på SOLPUMP er $ 1.43M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SOLPUMP er 93.42M, med et samlet udbud på 192304782.281525. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.94M.

SOLPUMP (SOLPUMP) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af SOLPUMP til USD $ +0.00131783.
I de sidste 30 dage var prisændringen af SOLPUMP til USD $ -0.0031012420.
I de sidste 60 dage var prisændringen af SOLPUMP til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af SOLPUMP til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00131783+9.66%
30 dage$ -0.0031012420-20.73%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er SOLPUMP (SOLPUMP)

Solpump.com is a fully on-chain solana casino with direct wallet connections, no KYC, instant deposits & withdraws and original solana based games. $SOLPUMP is solpump.com's official token.

  • 20% of site profit will go to buy and burn mechanisms. Buy and Burn will happen at the end of each day

  • 50% of the token will be airdropped to users based on their wager so far.

  • 40% of the token will be airdropped to users based on future wager.

  • 10% of the token will remain with the SolPump team to fund continued development and marketing.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

SOLPUMP (SOLPUMP) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

SOLPUMP Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SOLPUMP (SOLPUMP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SOLPUMP (SOLPUMP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SOLPUMP.

Tjek SOLPUMP prisprediktion nu!

SOLPUMP til lokale valutaer

SOLPUMP (SOLPUMP) Tokenomics

At forstå tokenomics for SOLPUMP (SOLPUMP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SOLPUMP Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om SOLPUMP (SOLPUMP)

Hvor meget er SOLPUMP (SOLPUMP) værd i dag?
Den direkte SOLPUMP pris i USD er 0.01495391 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SOLPUMP til USD pris?
Den aktuelle pris på SOLPUMPtil USD er $ 0.01495391. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SOLPUMP?
Markedsværdien for SOLPUMP er $ 1.43M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SOLPUMP?
Den cirkulerende forsyning af SOLPUMP er 93.42M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SOLPUMP?
SOLPUMP opnåede en ATH-pris på 0.02417307 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SOLPUMP?
SOLPUMP så en ATL-pris på 0.00712638 USD.
Hvad er handelsvolumen for SOLPUMP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SOLPUMP er -- USD.
Bliver SOLPUMP højere i år?
SOLPUMP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SOLPUMP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:46:31 (UTC+8)

SOLPUMP (SOLPUMP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,023.96

$3,869.52

$0.02799

$185.64

$1.0002

$110,023.96

$3,869.52

$185.64

$72.09

$20.089

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07276

$0.000000000000000000000020

$0.0042005

$0.00005489

$0.000275

$0.0021

