SOLPUMP (SOLPUMP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01344922 $ 0.01344922 $ 0.01344922 24H lav $ 0.01535093 $ 0.01535093 $ 0.01535093 24H høj 24H lav $ 0.01344922$ 0.01344922 $ 0.01344922 24H høj $ 0.01535093$ 0.01535093 $ 0.01535093 All Time High $ 0.02417307$ 0.02417307 $ 0.02417307 Laveste pris $ 0.00712638$ 0.00712638 $ 0.00712638 Prisændring (1H) +1.39% Prisændring (1D) +9.66% Prisændring (7D) -12.62% Prisændring (7D) -12.62%

SOLPUMP (SOLPUMP) realtidsprisen er $0.01495391. I løbet af de sidste 24 timer har SOLPUMP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01344922 og et højdepunkt på $ 0.01535093, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SOLPUMPs højeste pris nogensinde er $ 0.02417307, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00712638.

Når det gælder kortsigtet performance, SOLPUMP har ændret sig med +1.39% i løbet af den sidste time, +9.66% i løbet af 24 timer og -12.62% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SOLPUMP (SOLPUMP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Cirkulationsforsyning 93.42M 93.42M 93.42M Samlet Udbud 192,304,782.281525 192,304,782.281525 192,304,782.281525

Den nuværende markedsværdi på SOLPUMP er $ 1.43M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SOLPUMP er 93.42M, med et samlet udbud på 192304782.281525. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.94M.