SolControl (SCTRL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00042772 24H lav $ 0.00043421 24H høj All Time High $ 0.00296632 Laveste pris $ 0.00016882 Prisændring (1H) -0.59% Prisændring (1D) -0.13% Prisændring (7D) +7.06%

SolControl (SCTRL) realtidsprisen er $0.00042947. I løbet af de sidste 24 timer har SCTRL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00042772 og et højdepunkt på $ 0.00043421, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SCTRLs højeste pris nogensinde er $ 0.00296632, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00016882.

Når det gælder kortsigtet performance, SCTRL har ændret sig med -0.59% i løbet af den sidste time, -0.13% i løbet af 24 timer og +7.06% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SolControl (SCTRL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 434.44K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 434.44K Cirkulationsforsyning 1.01B Samlet Udbud 1,011,714,374.29149

Den nuværende markedsværdi på SolControl er $ 434.44K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SCTRL er 1.01B, med et samlet udbud på 1011714374.29149. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 434.44K.