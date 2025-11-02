Solarbeam (SOLAR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0010942 $ 0.0010942 $ 0.0010942 24H lav $ 0.00116655 $ 0.00116655 $ 0.00116655 24H høj 24H lav $ 0.0010942$ 0.0010942 $ 0.0010942 24H høj $ 0.00116655$ 0.00116655 $ 0.00116655 All Time High $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.16% Prisændring (1D) +4.86% Prisændring (7D) -5.73% Prisændring (7D) -5.73%

Solarbeam (SOLAR) realtidsprisen er $0.00115153. I løbet af de sidste 24 timer har SOLAR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0010942 og et højdepunkt på $ 0.00116655, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SOLARs højeste pris nogensinde er $ 23.93, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SOLAR har ændret sig med -0.16% i løbet af den sidste time, +4.86% i løbet af 24 timer og -5.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Solarbeam (SOLAR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 43.63K$ 43.63K $ 43.63K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 43.63K$ 43.63K $ 43.63K Cirkulationsforsyning 37.88M 37.88M 37.88M Samlet Udbud 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573

Den nuværende markedsværdi på Solarbeam er $ 43.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SOLAR er 37.88M, med et samlet udbud på 37881765.89116573. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 43.63K.