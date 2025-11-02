SmartPractice (SMRT) Prisoplysninger (USD)

SmartPractice (SMRT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SMRT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SMRTs højeste pris nogensinde er $ 0.00122283, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SMRT har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, -8.94% i løbet af 24 timer og +29.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SmartPractice (SMRT) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på SmartPractice er $ 182.55K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SMRT er 999.98M, med et samlet udbud på 999976708.5703362. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 182.55K.