Smart Layer Network (SLN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.01268654 24H høj $ 0.01593153 All Time High $ 7.46 Laveste pris $ 0.01234428 Prisændring (1H) +3.47% Prisændring (1D) +1.13% Prisændring (7D) -34.80%

Smart Layer Network (SLN) realtidsprisen er $0.01481597. I løbet af de sidste 24 timer har SLN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01268654 og et højdepunkt på $ 0.01593153, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SLNs højeste pris nogensinde er $ 7.46, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01234428.

Når det gælder kortsigtet performance, SLN har ændret sig med +3.47% i løbet af den sidste time, +1.13% i løbet af 24 timer og -34.80% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Smart Layer Network (SLN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.17M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.48M Cirkulationsforsyning 78.76M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Smart Layer Network er $ 1.17M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SLN er 78.76M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.48M.