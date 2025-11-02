SLIPPY (SLIPPY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.05% Prisændring (1D) -6.09% Prisændring (7D) -2.02% Prisændring (7D) -2.02%

SLIPPY (SLIPPY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SLIPPY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SLIPPYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SLIPPY har ændret sig med -0.05% i løbet af den sidste time, -6.09% i løbet af 24 timer og -2.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SLIPPY (SLIPPY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 186.64K$ 186.64K $ 186.64K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 186.64K$ 186.64K $ 186.64K Cirkulationsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Samlet Udbud 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på SLIPPY er $ 186.64K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SLIPPY er 420.69B, med et samlet udbud på 420690000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 186.64K.