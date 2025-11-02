Skyops (SKYOPS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00204963$ 0.00204963 $ 0.00204963 Laveste pris $ 0.00027506$ 0.00027506 $ 0.00027506 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +1.41% Prisændring (7D) +1.41%

Skyops (SKYOPS) realtidsprisen er $0.00028692. I løbet af de sidste 24 timer har SKYOPS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SKYOPSs højeste pris nogensinde er $ 0.00204963, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00027506.

Når det gælder kortsigtet performance, SKYOPS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +1.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Skyops (SKYOPS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 28.69K$ 28.69K $ 28.69K Cirkulationsforsyning 67.26M 67.26M 67.26M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Skyops er $ 19.30K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SKYOPS er 67.26M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 28.69K.