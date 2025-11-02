Skully (SKULLY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.27% Prisændring (1D) +0.10% Prisændring (7D) -21.48% Prisændring (7D) -21.48%

Skully (SKULLY) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SKULLY handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SKULLYs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SKULLY har ændret sig med -0.27% i løbet af den sidste time, +0.10% i løbet af 24 timer og -21.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Skully (SKULLY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 79.48K$ 79.48K $ 79.48K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 99.90K$ 99.90K $ 99.90K Cirkulationsforsyning 778.56M 778.56M 778.56M Samlet Udbud 978,558,324.0 978,558,324.0 978,558,324.0

Den nuværende markedsværdi på Skully er $ 79.48K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SKULLY er 778.56M, med et samlet udbud på 978558324.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 99.90K.