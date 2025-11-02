SimiliScan (SMS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00122551 24H lav $ 0.0012692 24H høj All Time High $ 0.00376516 Laveste pris $ 0.0011175 Prisændring (1H) -0.19% Prisændring (1D) -0.80% Prisændring (7D) -43.23%

SimiliScan (SMS) realtidsprisen er $0.0012259. I løbet af de sidste 24 timer har SMS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00122551 og et højdepunkt på $ 0.0012692, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SMSs højeste pris nogensinde er $ 0.00376516, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0011175.

Når det gælder kortsigtet performance, SMS har ændret sig med -0.19% i løbet af den sidste time, -0.80% i løbet af 24 timer og -43.23% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SimiliScan (SMS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 122.59K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 122.59K Cirkulationsforsyning 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på SimiliScan er $ 122.59K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SMS er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 122.59K.