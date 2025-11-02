Silensio (SILEN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00154914$ 0.00154914 $ 0.00154914 Laveste pris $ 0.0000112$ 0.0000112 $ 0.0000112 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +7.80% Prisændring (7D) +7.80%

Silensio (SILEN) realtidsprisen er $0.0000121. I løbet af de sidste 24 timer har SILEN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SILENs højeste pris nogensinde er $ 0.00154914, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000112.

Når det gælder kortsigtet performance, SILEN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +7.80% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Silensio (SILEN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Cirkulationsforsyning 926.66M 926.66M 926.66M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Silensio er $ 11.21K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SILEN er 926.66M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.10K.