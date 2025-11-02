SHILLGUY (SHILL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001701 $ 0.00001701 $ 0.00001701 24H lav $ 0.00001725 $ 0.00001725 $ 0.00001725 24H høj 24H lav $ 0.00001701$ 0.00001701 $ 0.00001701 24H høj $ 0.00001725$ 0.00001725 $ 0.00001725 All Time High $ 0.00450327$ 0.00450327 $ 0.00450327 Laveste pris $ 0.00001291$ 0.00001291 $ 0.00001291 Prisændring (1H) +1.66% Prisændring (1D) +0.95% Prisændring (7D) -2.92% Prisændring (7D) -2.92%

SHILLGUY (SHILL) realtidsprisen er $0.00001732. I løbet af de sidste 24 timer har SHILL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001701 og et højdepunkt på $ 0.00001725, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SHILLs højeste pris nogensinde er $ 0.00450327, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001291.

Når det gælder kortsigtet performance, SHILL har ændret sig med +1.66% i løbet af den sidste time, +0.95% i løbet af 24 timer og -2.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SHILLGUY (SHILL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.31K$ 17.31K $ 17.31K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 17.31K$ 17.31K $ 17.31K Cirkulationsforsyning 999.41M 999.41M 999.41M Samlet Udbud 999,412,452.389919 999,412,452.389919 999,412,452.389919

Den nuværende markedsværdi på SHILLGUY er $ 17.31K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SHILL er 999.41M, med et samlet udbud på 999412452.389919. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.31K.