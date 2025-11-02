Sharp Token (SHARP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00559736 $ 0.00559736 $ 0.00559736 24H lav $ 0.00746957 $ 0.00746957 $ 0.00746957 24H høj 24H lav $ 0.00559736$ 0.00559736 $ 0.00559736 24H høj $ 0.00746957$ 0.00746957 $ 0.00746957 All Time High $ 0.0120001$ 0.0120001 $ 0.0120001 Laveste pris $ 0.00441049$ 0.00441049 $ 0.00441049 Prisændring (1H) -0.07% Prisændring (1D) +5.28% Prisændring (7D) -26.25% Prisændring (7D) -26.25%

Sharp Token (SHARP) realtidsprisen er $0.00589265. I løbet af de sidste 24 timer har SHARP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00559736 og et højdepunkt på $ 0.00746957, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SHARPs højeste pris nogensinde er $ 0.0120001, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00441049.

Når det gælder kortsigtet performance, SHARP har ændret sig med -0.07% i løbet af den sidste time, +5.28% i løbet af 24 timer og -26.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sharp Token (SHARP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.85M$ 17.85M $ 17.85M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 409.08M$ 409.08M $ 409.08M Cirkulationsforsyning 2.98B 2.98B 2.98B Samlet Udbud 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Sharp Token er $ 17.85M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SHARP er 2.98B, med et samlet udbud på 68230000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 409.08M.