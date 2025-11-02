UdvekslingDEX+
Den direkte Sharp Token pris i dag er 0.00589265 USD. Følg med i realtid SHARP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SHARP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SHARP

SHARP Prisinfo

Hvad er SHARP

SHARP Whitepaper

SHARP Officiel hjemmeside

SHARP Tokenomics

SHARP Prisprognose

Sharp Token Logo

Sharp Token Pris (SHARP)

Ikke noteret

1 SHARP til USD direkte pris:

$0.00589266
$0.00589266
+1.60%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Sharp Token (SHARP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:43:20 (UTC+8)

Sharp Token (SHARP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00559736
$ 0.00559736
24H lav
$ 0.00746957
$ 0.00746957
24H høj

$ 0.00559736
$ 0.00559736

$ 0.00746957
$ 0.00746957

$ 0.0120001
$ 0.0120001

$ 0.00441049
$ 0.00441049

-0.07%

+5.28%

-26.25%

-26.25%

Sharp Token (SHARP) realtidsprisen er $0.00589265. I løbet af de sidste 24 timer har SHARP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00559736 og et højdepunkt på $ 0.00746957, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SHARPs højeste pris nogensinde er $ 0.0120001, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00441049.

Når det gælder kortsigtet performance, SHARP har ændret sig med -0.07% i løbet af den sidste time, +5.28% i løbet af 24 timer og -26.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sharp Token (SHARP) Markedsinformation

$ 17.85M
$ 17.85M

--
--

$ 409.08M
$ 409.08M

2.98B
2.98B

68,230,000,000.0
68,230,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Sharp Token er $ 17.85M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SHARP er 2.98B, med et samlet udbud på 68230000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 409.08M.

Sharp Token (SHARP) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Sharp Token til USD $ +0.00029529.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Sharp Token til USD $ -0.0017470528.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Sharp Token til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Sharp Token til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00029529+5.28%
30 dage$ -0.0017470528-29.64%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Sharp Token (SHARP)

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Sharp Token (SHARP) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Sharp Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Sharp Token (SHARP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Sharp Token (SHARP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Sharp Token.

Tjek Sharp Token prisprediktion nu!

SHARP til lokale valutaer

Sharp Token (SHARP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Sharp Token (SHARP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SHARP Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Sharp Token (SHARP)

Hvor meget er Sharp Token (SHARP) værd i dag?
Den direkte SHARP pris i USD er 0.00589265 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SHARP til USD pris?
Den aktuelle pris på SHARPtil USD er $ 0.00589265. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Sharp Token?
Markedsværdien for SHARP er $ 17.85M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SHARP?
Den cirkulerende forsyning af SHARP er 2.98B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SHARP?
SHARP opnåede en ATH-pris på 0.0120001 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SHARP?
SHARP så en ATL-pris på 0.00441049 USD.
Hvad er handelsvolumen for SHARP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SHARP er -- USD.
Bliver SHARP højere i år?
SHARP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SHARP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:43:20 (UTC+8)

Sharp Token (SHARP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$109,986.90

$3,869.44

$0.02784

$185.55

$1.0002

