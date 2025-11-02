UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Shack Token pris i dag er 0.02753521 USD. Følg med i realtid SHACK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SHACK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Shack Token pris i dag er 0.02753521 USD. Følg med i realtid SHACK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SHACK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SHACK

SHACK Prisinfo

Hvad er SHACK

SHACK Whitepaper

SHACK Officiel hjemmeside

SHACK Tokenomics

SHACK Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Shack Token Logo

Shack Token Pris (SHACK)

Ikke noteret

1 SHACK til USD direkte pris:

$0.02753172
$0.02753172$0.02753172
+3.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Shack Token (SHACK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:43:13 (UTC+8)

Shack Token (SHACK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.02644267
$ 0.02644267$ 0.02644267
24H lav
$ 0.02765078
$ 0.02765078$ 0.02765078
24H høj

$ 0.02644267
$ 0.02644267$ 0.02644267

$ 0.02765078
$ 0.02765078$ 0.02765078

$ 0.02941519
$ 0.02941519$ 0.02941519

$ 0.00495461
$ 0.00495461$ 0.00495461

+0.60%

+3.52%

+3.76%

+3.76%

Shack Token (SHACK) realtidsprisen er $0.02753521. I løbet af de sidste 24 timer har SHACK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02644267 og et højdepunkt på $ 0.02765078, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SHACKs højeste pris nogensinde er $ 0.02941519, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00495461.

Når det gælder kortsigtet performance, SHACK har ændret sig med +0.60% i løbet af den sidste time, +3.52% i løbet af 24 timer og +3.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Shack Token (SHACK) Markedsinformation

$ 10.93M
$ 10.93M$ 10.93M

--
----

$ 27.50M
$ 27.50M$ 27.50M

397.49M
397.49M 397.49M

999,994,840.64013
999,994,840.64013 999,994,840.64013

Den nuværende markedsværdi på Shack Token er $ 10.93M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SHACK er 397.49M, med et samlet udbud på 999994840.64013. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 27.50M.

Shack Token (SHACK) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Shack Token til USD $ +0.00093623.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Shack Token til USD $ +0.0149624926.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Shack Token til USD $ +0.0941274660.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Shack Token til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00093623+3.52%
30 dage$ +0.0149624926+54.34%
60 dage$ +0.0941274660+341.84%
90 dage$ 0--

Hvad er Shack Token (SHACK)

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Shack Token (SHACK) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Shack Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Shack Token (SHACK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Shack Token (SHACK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Shack Token.

Tjek Shack Token prisprediktion nu!

SHACK til lokale valutaer

Shack Token (SHACK) Tokenomics

At forstå tokenomics for Shack Token (SHACK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SHACK Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Shack Token (SHACK)

Hvor meget er Shack Token (SHACK) værd i dag?
Den direkte SHACK pris i USD er 0.02753521 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SHACK til USD pris?
Den aktuelle pris på SHACKtil USD er $ 0.02753521. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Shack Token?
Markedsværdien for SHACK er $ 10.93M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SHACK?
Den cirkulerende forsyning af SHACK er 397.49M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SHACK?
SHACK opnåede en ATH-pris på 0.02941519 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SHACK?
SHACK så en ATL-pris på 0.00495461 USD.
Hvad er handelsvolumen for SHACK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SHACK er -- USD.
Bliver SHACK højere i år?
SHACK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SHACK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:43:13 (UTC+8)

Shack Token (SHACK) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,986.91
$109,986.91$109,986.91

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,868.62
$3,868.62$3,868.62

-0.69%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02784
$0.02784$0.02784

-7.35%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.47
$185.47$185.47

-0.50%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,986.91
$109,986.91$109,986.91

-0.27%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,868.62
$3,868.62$3,868.62

-0.69%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.47
$185.47$185.47

-0.50%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.13
$71.13$71.13

+0.31%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.939
$19.939$19.939

+4.35%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07283
$0.07283$0.07283

+45.66%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042005
$0.0042005$0.0042005

+105.93%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005523
$0.00005523$0.00005523

+87.72%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000282
$0.000282$0.000282

+64.91%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%