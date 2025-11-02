Shack Token (SHACK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.02644267 $ 0.02644267 $ 0.02644267 24H lav $ 0.02765078 $ 0.02765078 $ 0.02765078 24H høj 24H lav $ 0.02644267$ 0.02644267 $ 0.02644267 24H høj $ 0.02765078$ 0.02765078 $ 0.02765078 All Time High $ 0.02941519$ 0.02941519 $ 0.02941519 Laveste pris $ 0.00495461$ 0.00495461 $ 0.00495461 Prisændring (1H) +0.60% Prisændring (1D) +3.52% Prisændring (7D) +3.76% Prisændring (7D) +3.76%

Shack Token (SHACK) realtidsprisen er $0.02753521. I løbet af de sidste 24 timer har SHACK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02644267 og et højdepunkt på $ 0.02765078, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SHACKs højeste pris nogensinde er $ 0.02941519, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00495461.

Når det gælder kortsigtet performance, SHACK har ændret sig med +0.60% i løbet af den sidste time, +3.52% i løbet af 24 timer og +3.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Shack Token (SHACK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.93M$ 10.93M $ 10.93M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 27.50M$ 27.50M $ 27.50M Cirkulationsforsyning 397.49M 397.49M 397.49M Samlet Udbud 999,994,840.64013 999,994,840.64013 999,994,840.64013

Den nuværende markedsværdi på Shack Token er $ 10.93M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SHACK er 397.49M, med et samlet udbud på 999994840.64013. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 27.50M.