SENATE (SENATE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00206099 $ 0.00206099 $ 0.00206099 24H lav $ 0.00215441 $ 0.00215441 $ 0.00215441 24H høj 24H lav $ 0.00206099$ 0.00206099 $ 0.00206099 24H høj $ 0.00215441$ 0.00215441 $ 0.00215441 All Time High $ 5.85$ 5.85 $ 5.85 Laveste pris $ 0.00103497$ 0.00103497 $ 0.00103497 Prisændring (1H) -0.20% Prisændring (1D) +1.95% Prisændring (7D) +33.72% Prisændring (7D) +33.72%

SENATE (SENATE) realtidsprisen er $0.00210159. I løbet af de sidste 24 timer har SENATE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00206099 og et højdepunkt på $ 0.00215441, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SENATEs højeste pris nogensinde er $ 5.85, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00103497.

Når det gælder kortsigtet performance, SENATE har ændret sig med -0.20% i løbet af den sidste time, +1.95% i løbet af 24 timer og +33.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SENATE (SENATE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 289.05K$ 289.05K $ 289.05K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 343.18K$ 343.18K $ 343.18K Cirkulationsforsyning 137.53M 137.53M 137.53M Samlet Udbud 163,289,542.828217 163,289,542.828217 163,289,542.828217

Den nuværende markedsværdi på SENATE er $ 289.05K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SENATE er 137.53M, med et samlet udbud på 163289542.828217. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 343.18K.