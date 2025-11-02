Satfi ($SATFI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00224526 $ 0.00224526 $ 0.00224526 24H lav $ 0.00227566 $ 0.00227566 $ 0.00227566 24H høj 24H lav $ 0.00224526$ 0.00224526 $ 0.00224526 24H høj $ 0.00227566$ 0.00227566 $ 0.00227566 All Time High $ 0.0183037$ 0.0183037 $ 0.0183037 Laveste pris $ 0.00206296$ 0.00206296 $ 0.00206296 Prisændring (1H) -0.18% Prisændring (1D) +0.16% Prisændring (7D) -0.74% Prisændring (7D) -0.74%

Satfi ($SATFI) realtidsprisen er $0.00225111. I løbet af de sidste 24 timer har $SATFI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00224526 og et højdepunkt på $ 0.00227566, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $SATFIs højeste pris nogensinde er $ 0.0183037, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00206296.

Når det gælder kortsigtet performance, $SATFI har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, +0.16% i løbet af 24 timer og -0.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Satfi ($SATFI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 225.11K$ 225.11K $ 225.11K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 225.11K$ 225.11K $ 225.11K Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Satfi er $ 225.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $SATFI er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 225.11K.