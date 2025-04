Hvad er Ryze (RYZE)

Aryze is a collateral-agnostic stablecoin layer, featuring cross-chain unified liquidity and revenue sharing. Aryze creates asset-backed digital currencies, or E-Assets, that provide stability and transparency, ensuring that digital currencies are reliable for everyday use and global transactions. Our asset-agnostic approach allows us to tokenize a wide variety of assets, from fiat currencies to commodities, central bank digital currencies (CBDCs), and more. Each token is backed by tangible, real-world assets, giving users confidence that these digital currencies hold real value.

