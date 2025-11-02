ROY (ROY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00109881 $ 0.00109881 $ 0.00109881 24H lav $ 0.0014907 $ 0.0014907 $ 0.0014907 24H høj 24H lav $ 0.00109881$ 0.00109881 $ 0.00109881 24H høj $ 0.0014907$ 0.0014907 $ 0.0014907 All Time High $ 0.00608046$ 0.00608046 $ 0.00608046 Laveste pris $ 0.00048689$ 0.00048689 $ 0.00048689 Prisændring (1H) -0.52% Prisændring (1D) +19.73% Prisændring (7D) -27.31% Prisændring (7D) -27.31%

ROY (ROY) realtidsprisen er $0.00131559. I løbet af de sidste 24 timer har ROY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00109881 og et højdepunkt på $ 0.0014907, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ROYs højeste pris nogensinde er $ 0.00608046, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00048689.

Når det gælder kortsigtet performance, ROY har ændret sig med -0.52% i løbet af den sidste time, +19.73% i løbet af 24 timer og -27.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ROY (ROY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,995,954.434653 999,995,954.434653 999,995,954.434653

Den nuværende markedsværdi på ROY er $ 1.32M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ROY er 1000.00M, med et samlet udbud på 999995954.434653. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.32M.