ROLLHUB (RHUB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00019392 24H lav $ 0.00020628 24H høj All Time High $ 0.00053684 Laveste pris $ 0.00012999 Prisændring (1H) -0.52% Prisændring (1D) -5.03% Prisændring (7D) -5.40%

ROLLHUB (RHUB) realtidsprisen er $0.0001955. I løbet af de sidste 24 timer har RHUB handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00019392 og et højdepunkt på $ 0.00020628, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RHUBs højeste pris nogensinde er $ 0.00053684, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00012999.

Når det gælder kortsigtet performance, RHUB har ændret sig med -0.52% i løbet af den sidste time, -5.03% i løbet af 24 timer og -5.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ROLLHUB (RHUB) Markedsinformation

Markedsværdi $ 195.50K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 195.50K Cirkulationsforsyning 1000.00M Samlet Udbud 999,998,960.067986

Den nuværende markedsværdi på ROLLHUB er $ 195.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RHUB er 1000.00M, med et samlet udbud på 999998960.067986. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 195.50K.