Den direkte Rollback pris i dag er 0.00080091 USD. Følg med i realtid ROLL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ROLL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ROLL

ROLL Prisinfo

Hvad er ROLL

ROLL Whitepaper

ROLL Officiel hjemmeside

ROLL Tokenomics

ROLL Prisprognose

Rollback Logo

Rollback Pris (ROLL)

Ikke noteret

1 ROLL til USD direkte pris:

$0.00080091
$0.00080091$0.00080091
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
Rollback (ROLL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:22:15 (UTC+8)

Rollback (ROLL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02976526
$ 0.02976526$ 0.02976526

$ 0.00080091
$ 0.00080091$ 0.00080091

--

--

-19.14%

-19.14%

Rollback (ROLL) realtidsprisen er $0.00080091. I løbet af de sidste 24 timer har ROLL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ROLLs højeste pris nogensinde er $ 0.02976526, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00080091.

Når det gælder kortsigtet performance, ROLL har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -19.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Rollback (ROLL) Markedsinformation

$ 8.01K
$ 8.01K$ 8.01K

--
----

$ 8.01K
$ 8.01K$ 8.01K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Rollback er $ 8.01K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ROLL er 10.00M, med et samlet udbud på 10000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.01K.

Rollback (ROLL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Rollback til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Rollback til USD $ -0.0005200530.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Rollback til USD $ -0.0007438882.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Rollback til USD $ -0.020042185483690132.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0005200530-64.93%
60 dage$ -0.0007438882-92.88%
90 dage$ -0.020042185483690132-96.15%

Hvad er Rollback (ROLL)

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.

Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.

The Problem We Solve

Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets

A significant percentage of all digital assets are permanently locked away

Human error remains a leading cause of asset loss

No recovery mechanism exists for most crypto wallets

Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.

Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.

The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:

Automated monitoring of wallet activity

Configurable inactivity thresholds (days, months, years)

Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution

Email warnings before rollback execution

Smart contract security with decentralized execution

Rollback (ROLL) Ressource

Rollback Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Rollback (ROLL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Rollback (ROLL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Rollback.

Tjek Rollback prisprediktion nu!

ROLL til lokale valutaer

Rollback (ROLL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Rollback (ROLL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ROLL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Rollback (ROLL)

Hvor meget er Rollback (ROLL) værd i dag?
Den direkte ROLL pris i USD er 0.00080091 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ROLL til USD pris?
Den aktuelle pris på ROLLtil USD er $ 0.00080091. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Rollback?
Markedsværdien for ROLL er $ 8.01K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ROLL?
Den cirkulerende forsyning af ROLL er 10.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ROLL?
ROLL opnåede en ATH-pris på 0.02976526 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ROLL?
ROLL så en ATL-pris på 0.00080091 USD.
Hvad er handelsvolumen for ROLL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ROLL er -- USD.
Bliver ROLL højere i år?
ROLL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ROLL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:22:15 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

