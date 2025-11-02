UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Robotexon pris i dag er 0.00415849 USD. Følg med i realtid ROX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ROX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Robotexon pris i dag er 0.00415849 USD. Følg med i realtid ROX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ROX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ROX

ROX Prisinfo

Hvad er ROX

ROX Whitepaper

ROX Officiel hjemmeside

ROX Tokenomics

ROX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Robotexon Logo

Robotexon Pris (ROX)

Ikke noteret

1 ROX til USD direkte pris:

$0.00415816
$0.00415816$0.00415816
-2.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Robotexon (ROX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:39:58 (UTC+8)

Robotexon (ROX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00415735
$ 0.00415735$ 0.00415735
24H lav
$ 0.00430164
$ 0.00430164$ 0.00430164
24H høj

$ 0.00415735
$ 0.00415735$ 0.00415735

$ 0.00430164
$ 0.00430164$ 0.00430164

$ 0.03880303
$ 0.03880303$ 0.03880303

$ 0.00291126
$ 0.00291126$ 0.00291126

-0.18%

-2.44%

+12.53%

+12.53%

Robotexon (ROX) realtidsprisen er $0.00415849. I løbet af de sidste 24 timer har ROX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00415735 og et højdepunkt på $ 0.00430164, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ROXs højeste pris nogensinde er $ 0.03880303, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00291126.

Når det gælder kortsigtet performance, ROX har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, -2.44% i løbet af 24 timer og +12.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Robotexon (ROX) Markedsinformation

$ 291.08K
$ 291.08K$ 291.08K

--
----

$ 415.83K
$ 415.83K$ 415.83K

70.00M
70.00M 70.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Robotexon er $ 291.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ROX er 70.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 415.83K.

Robotexon (ROX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Robotexon til USD $ -0.000104037360510762.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Robotexon til USD $ -0.0019040099.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Robotexon til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Robotexon til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000104037360510762-2.44%
30 dage$ -0.0019040099-45.78%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Robotexon (ROX)

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.

Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.

At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.

Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Robotexon (ROX) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Robotexon Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Robotexon (ROX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Robotexon (ROX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Robotexon.

Tjek Robotexon prisprediktion nu!

ROX til lokale valutaer

Robotexon (ROX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Robotexon (ROX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ROX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Robotexon (ROX)

Hvor meget er Robotexon (ROX) værd i dag?
Den direkte ROX pris i USD er 0.00415849 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ROX til USD pris?
Den aktuelle pris på ROXtil USD er $ 0.00415849. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Robotexon?
Markedsværdien for ROX er $ 291.08K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ROX?
Den cirkulerende forsyning af ROX er 70.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ROX?
ROX opnåede en ATH-pris på 0.03880303 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ROX?
ROX så en ATL-pris på 0.00291126 USD.
Hvad er handelsvolumen for ROX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ROX er -- USD.
Bliver ROX højere i år?
ROX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ROX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:39:58 (UTC+8)

Robotexon (ROX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,976.39
$109,976.39$109,976.39

-0.28%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,868.12
$3,868.12$3,868.12

-0.70%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02800
$0.02800$0.02800

-6.82%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-0.43%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,976.39
$109,976.39$109,976.39

-0.28%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,868.12
$3,868.12$3,868.12

-0.70%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-0.43%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.23
$71.23$71.23

+0.45%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.187
$20.187$20.187

+5.65%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07484
$0.07484$0.07484

+49.68%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042005
$0.0042005$0.0042005

+105.93%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005430
$0.00005430$0.00005430

+84.56%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000254
$0.000254$0.000254

+48.53%