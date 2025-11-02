Robotexon (ROX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00415735 $ 0.00415735 $ 0.00415735 24H lav $ 0.00430164 $ 0.00430164 $ 0.00430164 24H høj 24H lav $ 0.00415735$ 0.00415735 $ 0.00415735 24H høj $ 0.00430164$ 0.00430164 $ 0.00430164 All Time High $ 0.03880303$ 0.03880303 $ 0.03880303 Laveste pris $ 0.00291126$ 0.00291126 $ 0.00291126 Prisændring (1H) -0.18% Prisændring (1D) -2.44% Prisændring (7D) +12.53% Prisændring (7D) +12.53%

Robotexon (ROX) realtidsprisen er $0.00415849. I løbet af de sidste 24 timer har ROX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00415735 og et højdepunkt på $ 0.00430164, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ROXs højeste pris nogensinde er $ 0.03880303, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00291126.

Når det gælder kortsigtet performance, ROX har ændret sig med -0.18% i løbet af den sidste time, -2.44% i løbet af 24 timer og +12.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Robotexon (ROX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 291.08K$ 291.08K $ 291.08K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 415.83K$ 415.83K $ 415.83K Cirkulationsforsyning 70.00M 70.00M 70.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Robotexon er $ 291.08K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ROX er 70.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 415.83K.