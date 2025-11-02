Robora (RBR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01873616 $ 0.01873616 $ 0.01873616 24H lav $ 0.02336556 $ 0.02336556 $ 0.02336556 24H høj 24H lav $ 0.01873616$ 0.01873616 $ 0.01873616 24H høj $ 0.02336556$ 0.02336556 $ 0.02336556 All Time High $ 0.210107$ 0.210107 $ 0.210107 Laveste pris $ 0.01295042$ 0.01295042 $ 0.01295042 Prisændring (1H) +6.50% Prisændring (1D) -13.66% Prisændring (7D) -39.93% Prisændring (7D) -39.93%

Robora (RBR) realtidsprisen er $0.02009482. I løbet af de sidste 24 timer har RBR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01873616 og et højdepunkt på $ 0.02336556, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RBRs højeste pris nogensinde er $ 0.210107, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01295042.

Når det gælder kortsigtet performance, RBR har ændret sig med +6.50% i løbet af den sidste time, -13.66% i løbet af 24 timer og -39.93% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Robora (RBR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Cirkulationsforsyning 68.01M 68.01M 68.01M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Robora er $ 1.37M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RBR er 68.01M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.01M.